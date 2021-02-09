Пашаев рассказал о желающих отсидеть за Ефремова за 50 миллионов рублей

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова, заявил в разговоре с «КП», что ему поступали предложения отсидеть срок за артиста за сумму от 50 миллионов рублей.

Говоря о подкупе свидетелей юрист заявил, что не имеет к этому отношения. «Были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народу в городе, как можно такое утаить?» — заявил он изданию.

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По мнению Пашаева, Ефремов «сам вырыл себе яму». Он отметил, что другие адвокаты пообещали, что актер сможет уменьшить срок тюремного заключения. Экс-защитник полагает, что актер может стать и обвиняемым: если ложь в суде будет доказана, значит, у этого обмана есть организатор.

Пашаев также выразил мнение, что Ефремова «специально мучают» и предположил, что он «очень многим перешел дорогу».

Ранее Пашаев рассказал, что свидетелей защиты он искал самостоятельно. По его словам, артист не искал свидетелей по своему делу, так как сидел дома.

Ранее стало известно, что Пашаев взял с Ефремова по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии актер не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам артиста, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.