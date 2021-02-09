Пашаев раскрыл детали поиска заподозренных в ложных показаниях свидетелей

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, что свидетелей защиты он искал самостоятельно. Подробности их поиска он раскрыл в беседе с ТАСС.

По его словам, артист не искал свидетелей по своему делу, так как сидел дома. «Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных билинга их мобильных телефонов. Если бы я пытался ввести суд в заблуждение, зачем мне это надо было? Но другой вопрос, что суд мне отказал», — пояснил Пашаев.

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Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей, дававших показания в защиту Ефремова. По словам представителя потерпевших Александра Добровинского, многое в расследовании дела будет понятно из показаний свидетелей. «Кто их нанял, кто дал указания говорить то, что они говорили в суде. От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством», — пояснил защитник.

Ранее стало известно, что Пашаев взял с Ефремова по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии актер не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам артиста, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.