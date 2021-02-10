Стало известно об измотанном состоянии Ефремова в московском СИЗО

Актер Михаил Ефремов находится в измотанном и уставшем состоянии после этапирования в Москву из исправительной колонии в Белгородской области. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи, который посетил московский СИЗО «Водник».

По его словам, у него создалось ощущение, что артисту «уже поднадоела» сложившаяся ситуация, так как его «выдернули из места», к которому он привык, ради участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, давших показания на суде о смертельном ДТП.

Хуруджи отметил, что Ефремов пробудет в московском СИЗО не менее пяти месяцев.

Радикальные изменения во внешности артиста отметила и другой член ОНК Ева Меркачева из «Московского комсомольца». По ее мнению, былого боевого задора у Ефремова не видать. Он продолжает винить в роковом повороте судьбы не себя, а журналистов.

Актер считает, что из-за его публичности и СМИ суд вынес ему такое строгое наказание. Он устал не столько от утомительного этапа, сколько от внимания прессы к своему делу.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.