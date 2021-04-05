Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом

Трое свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, предстанут перед судом по обвинению в даче заведомо ложных показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, на данный момент все три уголовных дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что следователи уже закончили предварительное расследование.

Ранее Михаил Ефремов рассказал, что ныне лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели актера за рулем внедорожника.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.