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Ефремов выплатил еще одну компенсацию за смертельное ДТП

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов выплатил еще одну компенсацию семье погибшего по его вине в ДТП водителя Сергея Захарова. Об этом «Комсомольской правде» сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшего — старшего сына Виталия— Сергей Аверцев.

По данным издания, артист уже в пятый раз перевел крупные суммы родственникам Захарова. Так, во время судебного процесса он отправил 800 тысяч рублей на четверых человек — половину из них забрали старший сын и брат Захарова, остальное вернули отправителю. Затем по приговору Пресненского суда Виталий получил компенсацию морального вреда — 800 тысяч рублей вместо затребованных 7 миллионов.

На стадии апелляции адвокаты Ефремова принесли жене, младшему сыну и брату погибшего 2,8 миллиона рублей, затем актер возместил им 111 тысяч рублей, потраченных потерпевшими на похороны. После этого Виталий потребовал еще 300 тысяч, чтобы возместить расходы на адвокатов.

«Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: "Да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся"», — пояснил Аверцев. Через месяц защитник был вынужден обратиться в суд, однако через несколько дней Ефремов компенсировал эти затраты безналичным переводом. Таким образом, актер выплатил потерпевшим более 4,4 миллиона рублей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет.

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