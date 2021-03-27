Третьего адвоката Ефремова признали нарушителем профессиональной этики

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин признан нарушителем профессиональной этики — соответствующее решение вынесла квалификационная комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 27 марта, со ссылкой на источник в адвокатских кругах сообщает ТАСС.

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Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших, и Эльман Пашаев, защищавший актера, ранее лишились адвокатского статуса.

Это произойдет в том случае, если совет согласится с выводами квалификационной комиссии. Согласно кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

В случае последнего — наиболее сурового — наказания, совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которого нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.

24 февраля сообщалось, что Андрея Алешкина задумали лишить статуса адвоката. Юриста уличили в том, что он не имел права работать в Москве, поскольку являлся членом палаты Санкт-Петербурга. Кроме того, адвоката заподозрили в том, что он скрыл свои доходы. Алешкина также обвинили в разглашении адвокатской тайны.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.