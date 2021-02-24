Еще одного защитника Ефремова задумали лишить статуса адвоката

Бывшего защитника актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина задумали лишить статуса адвоката, пишет «КП».

По информации издания, первый вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга потребовал возбудить в отношении экс-защитника Ефремова дисциплинарное производство.

Материалы по теме «Большой актер оказался маленьким человеком» Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым водителя — о вине актера и его судьбе Очень темные дела Гибель Тесака, убийство Гули и арест Сафронова: главные события из криминальной хроники 2020 года

Юриста уличили в том, что он не имел права работать в Москве, поскольку являлся членом палаты Санкт-Петербурга. Кроме того, адвоката заподозрили в том, что он скрыл свои доходы. Алешкина также обвинили в разглашении адвокатской тайны.

В свою очередь, юрист заявил, что Ефремов на все перечисленные аспекты не жаловался. По его словам, адвокатская палата по собственной инициативе вышла за пределы жалобы актера и провела свое расследование. «Поэтому здесь можно предположить заинтересованность или просьбу от высокого руководства», — сказал Алешкин.

15 февраля сообщалось, что против Алешкина начали дисциплинарное производство. По данным ТАСС, ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ». По мнению Ефремова, своими высказываниями он нанес вред его репутации и действовал против его интересов.

Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших, и Эльман Пашаев, защищавший актера, ранее лишились адвокатского статуса.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.