Адвокат Ефремова попросит суд пересмотреть дело о смертельном ДТП

Адвокат Андрей Алешкин попросит суд отменить приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП и вернуть дело на пересмотр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кассационную жалобу, текст которой имеется в редакции.

Из документа следует, что защитник ставит вопрос об исключении допроса эксперта о том, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший. По его мнению, на этот вопрос может ответить экспертиза, а суд подменил ее мнением допрошенного специалиста. Также у потерпевшего судмедэкспертиза выявила новообразование в головном мозге, но не выяснила, могло ли оно влиять на его способность управлять автомобилем. К тому же в суде не была допрошена Ирина Стерхова, прожившая более 20 лет с погибшим Сергеем Захаровым, которая могла бы прояснить ситуацию.

Исходя из этих доводов Алешкин просит вернуть дело на пересмотр в Пресненский суд Москвы. Он подтвердил достоверность своей жалобы, но указал, что ее содержание пока не согласовано с Ефремовым. Прежде чем подавать жалобу, нужно одобрение актера, указал защитник.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.