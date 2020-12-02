Ефремова посадили на карантин в белгородской колонии

Актера Михаила Ефремова после этапирования из СИЗО Белгорода в исправительную колонию №4 в городе Алексеевка Белгородской области посадили на карантин на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСИН.

После этого специальная комиссия рассмотрит вопрос его трудоустройства. При этом будет учитываться пол, возраст, трудоспособность и состояние здоровья осужденного, а также наличие рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Ефремов отказался просить Путина о помиловании до нового года. Его адвокат пояснил, что предлагал артисту подать прошение до конца этого года, но Ефремов счел, что «нужный момент» не настал. Как пояснил юрист, они пришли к выводу, что пока эти действия преждевременны, так как в обществе еще не созрело «социальное отношение к этому вопросу».

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.