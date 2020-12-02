Мосгорсуд заступился за бывших адвокатов Ефремова после жалобы актера

Мосгорсуд заступился за Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую — бывших адвокатов актера Михаила Ефремова — после того, как артист и его новые защитники подали на них жалобы. Об этом в среду, 2 декабря, со ссылкой на апелляционное определение сообщает ТАСС.

В своих жалобах Ефремов и его адвокаты сообщили, что Пашаев и Шаргородская якобы оказывали давление на актера и вводили его в заблуждение. Однако, судебная коллегия заявила, что не может согласиться с этими доводами, поскольку на протяжении процесса его участники несколько раз спрашивали у Ефремова, согласована ли с ним позиция адвокатов.

У актера также интересовались, отражает ли позиция адвокатов его взгляды на обстоятельства дела и на признание собственной вины. Ефремов всякий раз соглашался. Также судебная коллегия обратила внимание, что Ефремов отказался от услуг Пашаева и Шаргородской 21 августа, но позже вновь заключил с ними соглашение, что «свидетельствует о его [Ефремова] доверии [к ним]».

2 декабря сообщалось, что представители лизинговой компании «СТОУН - ХХI» оценили причиненный актером Михаилом Ефремовым ущерб за разбитый в ДТП автомобиль курьера Сергея Захарова, который принадлежит этой организации.

Ранее Михаил Ефремов написал первое покаянное письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. В нем артист пишет, что не знает, как ему дальше жить, он не может простить себя. Ефремов указывает, что, даже если вдова простит ему смертный грех, ему все равно придется отвечать за него перед Богом.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.