Пропавший по пути в колонию Ефремов нашелся

Актер Михаил Ефремов, пропавший на пути в колонию, нашелся. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, артист переведен из СИЗО Белгорода в исправительную колонию №4 в городе Алексеевка Белгородской области для впервые осужденных, где будет отбывать наказание.

Ефремов провел в белгородском СИЗО 20 дней на карантине, установленном для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

30 ноября сообщалось, что артист не доехал до ИК-4. Его адвокаты рассказали, что в воскресенье, 29 ноября, администрация СИЗО велела Ефремову готовиться к этапированию в колонию и по плану уже к восьми утра 30 ноября актер должен был находиться на зоне, однако адвокаты его там не нашли.

В ИК-4 отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.