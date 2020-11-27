Ефремов добрался до колонии для впервые осужденных за преступления

В СИЗО-3 Белгорода истек срок карантина, в котором пребывал актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП в центре Москвы. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, 27 ноября заканчивается 20-дневный период пребывания артиста на карантине, необходимом для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции среди заключенных колонии. Теперь его должны перевести в ИК-4 в городе Алексеевка для впервые осужденных за совершение преступлений. Возможно, Ефремов уже добрался до колонии.

В ИК-4 отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Там дают осужденным возможность обучиться на токаря, каменщика и повара. Колония также выпускает муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы, отмечается на сайте управления ФСИН по Белгородской области.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.