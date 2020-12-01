Ефремов покаялся в первом письме жене погибшего в ДТП

Актер Михаил Ефремов написал первое покаянное письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющееся в распоряжении редакции послание.

В нем артист пишет, что не знает, как ему дальше жить, он не может простить себя. Ефремов указывает, что, даже если вдова простит ему смертный грех, ему все равно придется отвечать за него перед Богом.

Артист признался, что ежедневно молится за упокой души Сергея. По его словам, после этой смерти «больше никогда не будет того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова», каким он был до трагедии.

Актер пишет о многочисленных попытках принести извинения родным Захарова, но он «никак не мог подобрать верные слова». В письме Ефремов выразил вдове глубочайшие соболезнования.

Ранее 1 декабря сообщалось, что актер, пропавший на пути в колонию, нашелся. Он переведен из СИЗО Белгорода в исправительную колонию №4 в городе Алексеевка Белгородской области для впервые осужденных.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.