Раскрыто имя устроившего Ефремову «тюремный» банкет с гусем

«Тюремный» банкет в московском СИЗО «Водник» устроил для актера Михаила Ефремова бывший владелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, артист не заказывал себе и сокамерникам гуся, фаршированного яблоками. Заказ сделал другой осужденный — Зак получил 9 лет и 10 месяцев заключения после гибели 156 человек в пожаре, случившемся в декабре 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь». В 2018 году он вышел на свободу и стал «тюремным ресторатором». Зак приехал в Москву и открыл здесь новый бизнес — он снабжает тюрьмы питанием под заказ.

Однако из-за его подарка Ефремова решили оперативно выслать из Москвы в белгородскую колонию. Появившиеся в СМИ публикации о банкете вызвали скандал и руководство СИЗО предпочло избавиться от «звездного» сидельца.

28 октября сообщалось, что Ефремов заказал гуся за шесть тысяч рублей и угостил сокамерников в «Воднике».

27 ноября стало известно, что его этапировали в белгородскую колонию, где сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.