Оценен причиненный Ефремовым ущерб за разбитый автомобиль

Представители лизинговой компании «СТОУН - ХХI» оценили причиненный актером Михаилом Ефремовым ущерб за разбитый в ДТП автомобиль курьера Сергея Захарова, который принадлежит этой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение на приговор актеру.

В апелляционной жалобе представитель компании просит отменить приговор, признать организацию потерпевшей по делу, постановив новый обвинительный приговор в отношении Ефремова. «В обоснование своих доводов указывает, что автомобиль, которым в момент ДТП управлял погибший Сергей Захаров, принадлежит на праве собственности ООО «СТОУН-ХХI», которому в результате неправомерных действий осужденного был причинен имущественный ущерб в размере 1 050 000 рублей», - говорится в документе.

При этом судебная коллегия Мосгорсуда объяснила, что права компании нарушены не были, а потерпевшей ее не признали в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. Это не ущемляет права организации, которая имеет право обратиться с материальными претензиями к Ефремову в рамках гражданского судопроизводства.

Ранее Михаил Ефремов написал первое покаянное письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. В нем артист пишет, что не знает, как ему дальше жить, он не может простить себя. Ефремов указывает, что, даже если вдова простит ему смертный грех, ему все равно придется отвечать за него перед Богом.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.