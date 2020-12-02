Ефремов отказался просить Путина о помиловании

Актер Михаил Ефремов, отбывающий в колонии срок за смертельное ДТП, отказался просить президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката осужденного Андрея Алешкина.

Юрист рассказал, что предлагал артисту подать прошение до конца этого года, но Ефремов счел, что «нужный момент» не настал.

Как пояснил Алешкин, они пришли к выводу, что пока эти действия преждевременны, так как в обществе еще не созрело «социальное отношение к этому вопросу».

Ранее сообщалось, что Ефремов отправил первое покаянное письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. В нем артист пишет, что не знает, как ему дальше жить, он не может простить себя. Ефремов указывает, что, даже если вдова простит ему смертный грех, ему все равно придется отвечать за него перед Богом.

По словам осужденного, после этой смерти «больше никогда не будет того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова», каким он был до трагедии.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.