Бывший адвокат Ефремова Пашаев назвал актера подонком

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал своего экс-подзащитного подонком и заявил, что артист ради того, чтобы не попасть в тюрьму, был готов «продать жену». Интервью с Пашаевым в понедельник, 7 декабря, публикует телеканал РЕН ТВ.

По словам лишенного адвокатского статуса защитника, после слов, якобы сказанных Ефремовым о жене, он перестал уважать актера «как мужчину». При этом в случае судебного иска от артиста Пашаев готов пройти полиграф, чтобы подтвердить достоверность своих слов.

Бывший адвокат отметил, что считает Ефремова великолепным артистом, но не уважает как человека. По словам Пашаева, его экс-подзащитный очень боялся тюрьмы и утверждал, что может не выйти оттуда «из-за своего языка». «Он [Ефремов] же очень наглый, очень борзый», — пояснил Пашаев.

Он также отметил, что семья Ефремова предлагала ему «подключить» людей, которые «помогут решить вопрос». Как рассказал Пашаев, Ефремов хотел «со второго дня [после ДТП] избежать ответственности» и даже «предлагал нарушить закон». Что именно скрывается за последней фразой, бывший адвокат пояснять не стал.

2 декабря Мосгорсуд заступился за Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую — бывших адвокатов Ефремова — после того как артист и его новые защитники подали на них жалобы. В своих жалобах Ефремов и его адвокаты сообщили, что Пашаев и Шаргородская якобы оказывали давление на актера и вводили его в заблуждение.

Однако судебная коллегия заявила, что не может согласиться с этими доводами, поскольку на протяжении процесса его участники несколько раз спрашивали у Ефремова, согласована ли с ним позиция адвокатов.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.