Адвокат Ефремова пожалел об участии в деле о смертельном ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, Андрей Алешкин пожаловался на сложности в деле своего подзащитного в беседе с «КП».

Сначала в дело Ефремова адвоката пригласил актер Никита Джигурда, во второй раз — близкая подруга артиста. Алешкин готовился к кассации, рассматривал возможность помилования. «К сожалению, не все идет так гладко, как хотелось бы», — признался он.

По словам юриста, череда скандалов в СМИ, связанных с Ефремовым, не заканчивается, поэтому от просьбы о помиловании пришлось отказаться. «Общество к этому не готово. Да и я сам уже пожалел, что согласился участвовать в этом деле», — заявил Алешкин.

Он заявил, что происходит давление со всех сторон, семья актера препятствует его работе. «Я устал от "скандалов, интриг, расследований", такой пиар мне не нужен, я не держусь за это дело», — сказал адвокат. Он добавил, что, если Ефремов передумает, он «спокойно отойдет в сторону».

Юрист также опроверг слухи о том, что Ефремов решил отказаться от его услуг. По его словам, в Невской коллегии адвокатов, где состоит Алешкин, никаких заявлений от Ефремова пока не получали.

Ранее Мосгорсуд заступился за Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую — бывших адвокатов актера Михаила Ефремова — после того, как артист и его новые защитники подали на них жалобы. В своих жалобах Ефремов и его адвокаты сообщили, что Пашаев и Шаргородская якобы оказывали давление на актера и вводили его в заблуждение. Однако судебная коллегия заявила, что не может согласиться с этими доводами, поскольку на протяжении процесса его участники несколько раз спрашивали у Ефремова, согласована ли с ним позиция адвокатов.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.