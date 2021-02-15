Против еще одного адвоката из дела Ефремова возбудили дело

Против бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина начали дисциплинарное производство. Об этом ТАСС сообщил источник в адвокатских кругах.

Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила дисциплинарное дело, оно будет рассмотрено квалификационной комиссией 25 февраля.

По данным агентства, ранее актер подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ». По мнению Ефремова, своими высказываниями он нанес вред его репутации и действовал против его интересов.

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Адвокат убедил артиста, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал не читая. В этой связи Ефремов уверен, что договор заключен обманным путем, и просит считать его недействительным.

Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших, и Эльман Пашаев, защищавший актера, ранее лишились адвокатского статуса.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.