Силовые структуры
 
Последние новости
Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты
Кремль объяснил меры воздействия на недружественные действия государств
Украина заявила о готовности к переговорам в Донбассе без ДНР и ЛНР
Россия ограничит заключение договоров дипмиссиями недружественных государств
Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия государств
Гол Бэйла признан лучшим забитым мячом недели АПЛ
В российском регионе решили продлить майские праздники
Названы самые скрываемые от туристов в отеле тайны
Опубликованы сравнительные данные о смертности после разных вакцин от COVID-19
Моряк прожил четыре года на брошенном судне без людей, топлива и электроэнергии
Новости партнеров
Прослушать новость

Адвокат объяснил отказ Ефремова работать библиотекарем в колонии

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов отказался работать библиотекарем в колонии, потому что хочет общаться с людьми. Об этом сообщил РИА Новости адвокат осужденного артиста, отбывающего в настоящее время наказание за смертельное ДТП.

Защитник объяснил, что Ефремов — человек социума, а в библиотеке он весь день будет один сидеть среди книг, поэтому он пошел работать в швейный цех.

По его словам, актер «сейчас бодр и весел» насколько это возможно в местах лишения свободы. Он в хорошем физическом и моральном состоянии.

«У него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава богу», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Предыстория: Пашаев назвал Ефремова «не моя любимая девушка» и посоветовал быть мужиком
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пашаев назвал Ефремова «не моя любимая девушка» и посоветовал быть мужиком
Свидетель по делу о ДТП с Ефремовым отказался признаться в даче ложных показаний
Ефремов увиделся с женой впервые за полгода
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
21:4421 апреля

Подростка с саперной лопатой задержали на несогласованной акции в Москве

20:5721 апреля

МВД насчитало 14 тысяч участников несогласованных акций в России

20:5621 апреля

Главу штаба Навального в Петербурге задержали с документами прессы

Силовые структуры00:0311 февраля

«Клиенты просят секса в долг»

Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
20:3821 апреля

В МВД сообщили о шести тысячах участников несогласованной акции в Москве

21:0521 апреля

Главный нефролог Петербурга отозвал признательные показания в убийстве жены

19:3821 апреля

Изъятый во время обыска миллиард рублей показали на видео

Силовые структуры00:0615 января

Курс молодого террориста

В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
19:1921 апреля

В центре Москвы начались задержания участников несогласованной акции

19:0121 апреля

В МВД пообещали продлить нелегальным мигрантам срок пребывания в России

20:2721 апреля

Вора в законе Васю Бандита отправили под суд за его титул

Россия
Медведев раскрыл новую тактику США
«Миша, ты ни черта не понимаешь»
30 лет назад Горбачев в последний раз попытался спасти СССР. Но Союз все равно рухнул
Россиянам объяснили необходимость тестирования на коронавирус после вакцинации
В Москве стартовали приемные кампании в медиа- и ИТ-классы
«Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов и экспертами
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
Все материалы
Мир
Попытка Германии принести в арабские страны демократию провалилась
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Британская разведка назвала Россию самой острой угрозой безопасности
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
В России отказались от посредников для переговоров с Украиной
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Трое украинцев устроили в США «голливудское ограбление»
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Новые майские выходные назвали ударом по экономике
Путин пообещал новые выплаты россиянам с детьми
Что нужно знать о выплатах: сколько получат родители школьников, одинокие матери и беременные?
Сбер второй год подряд выплатит рекордные для российского рынка дивиденды
Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, 2020 годЦентр притяжения
Как столица Поволжья превращается в российскую Кремниевую долину
Honda станет выпускать только электромобили
От утопии к реальности
Сотрудники ГАЗа при поддержке Олега Дерипаски изменят облик крупнейшего района Нижнего Новгорода
Набиуллина пообещала побороть инфляцию
Все материалы
Силовые структуры
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Зарплата главы УЕФА увеличилась на 25 процентов в год пандемии
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Стало известно о «космическом» гонораре Емельяненко за бой с Джиганом
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Заслуженный тренер России назвал Панарина недостойным защищать флаг страны
В Госдуме назвали причину запрета на преклонение колена олимпийцами
Анна Щербакова «Победить нас практически невозможно»
Российские фигуристы разгромили США и Японию и впервые в истории выиграли командный чемпионат мира
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Все материалы
Ценности
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Объявлены рублевые цены на полноприводные BMW M3 и M4 Coupe
Лучшие из лучших: победители конкурса «Всемирный автомобиль года-2021»
Пять моделей 2021 года, которые признали лучшими на планете
Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без камуфляжа
Редкий вид: V8 поперёк
Настоящая экзотика — машины с поперечно расположенным мотором V8
Представлен обновленный Volkswagen Polo
Мегадизель Audi SQ7 против супергибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
УАЗ «Патриот» будут продавать в США с мотором V8
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы