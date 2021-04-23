Адвокат объяснил отказ Ефремова работать библиотекарем в колонии

Актер Михаил Ефремов отказался работать библиотекарем в колонии, потому что хочет общаться с людьми. Об этом сообщил РИА Новости адвокат осужденного артиста, отбывающего в настоящее время наказание за смертельное ДТП.

Защитник объяснил, что Ефремов — человек социума, а в библиотеке он весь день будет один сидеть среди книг, поэтому он пошел работать в швейный цех.

По его словам, актер «сейчас бодр и весел» насколько это возможно в местах лишения свободы. Он в хорошем физическом и моральном состоянии.

«У него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава богу», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.