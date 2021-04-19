Свидетель по делу о ДТП с Ефремовым отказался признаться в даче ложных показаний

Второй обвиняемый в даче ложных показаний по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым Теван Бадасян отказался признать вину в даче ложных показаний. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы.

«Не признаю свою вину. Более подробно выскажусь позднее», — заявил подсудимый. Также уточняется, что в ходе допроса ему продемонстрировали видеозапись его показаний.

Как сообщил представитель прокуратуры, в ходе допроса Бадасян подтвердил, что давал эти показания, и уверен в их достоверности. Позже стало известно, что показания Бадасяна не подтвердились в ходе их проверки на месте происшествия.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.