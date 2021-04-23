Пашаев назвал Ефремова «не моя любимая девушка» и посоветовал быть мужиком

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не связывался с ним после приговора. На видео, опубликованным «КП» в своем Telegram-канале, Пашаев объяснил, что он с артистом не родственники.

«Ефремов не моя любимая девушка, чтобы с ним связываться, я с ним закончил работу. Я ночью приехал к Соне (жене Ефремова — прим. «Ленты.ру») и попросил ее отказаться от моих услуг», — сказал Пашаев. Он посоветовал Ефремову быть мужиком.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием и судом оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.