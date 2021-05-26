Предполагаемую машину погибшего в аварии с Ефремовым мужчины захотели продать

Анонимный продавец решил продать автомобиль, который, предположительно, участвовал в смертельной аварии с актером Михаилом Ефремовым. Соответствующее предложение появилось на портале Avito.

Согласно объявлению, машина Lada ВИС-2349 2019 года выпуска интернет-магазина «Деликатеска» была участником ДТП, подробности которого не раскрываются. Журналисты «Рен-ТВ» предположили, что в данном автомобиле находился курьер Сергей Захаров, который погиб из-за столкновения с Grand Cherokee Ефремова, выехавшего на встречную полосу.

Отмечается, что стоимость машины составляет 180 тысяч рублей. Продавец подчеркнул, что запчасти Lada ВИС-2349 отдельно не продаются. Кроме того, он гарантирует покупателю «юридическую чистоту».

Авария с участием российского актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.