Михаила Ефремова вернули в белгородскую колонию

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, вернули в колонию под Белгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Алексея Мельникова.

Ранее актера этапировали в СИЗО «Водник» в Москве для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний. На допросе артист признался, что представлявший на тот момент его интересы адвокат Эльман Пашаев взял с него по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии Ефремов не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам актера, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, давших ложные показания в суде.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.