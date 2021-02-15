У заподозренного в лжесвидетельствовании по делу Ефремова прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у одного из фигурантов уголовного дела о лжесвидетельствовании на процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Бывший адвокат артиста Эльман Пашаев рассказал, что обыск у одного из фигурантов дела прошел утром 15 февраля. При этом он уточнил, что вопрос об очной ставке пока не рассматривается.

Ранее стало известно, что Пашаев взял с Ефремова по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии актер не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам артиста, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, давших ложные показания в суде.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.