Ефремов написал Добровинскому письмо с извинениями

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, написал письмо адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому, в котором принес извинения. Об этом пишет «Пятый канал».

Так, во время судебных заседаний Ефремов давал волю эмоциям и позволял себе оскорблять адвоката. «Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — написал актер.

Юрист в свою очередь ответил Ефремову письмом, в котором дал понять, что актер может рассчитывать на его помощь. «Как бы то ни было, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации», — подчеркнул адвокат.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных бывшим адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.