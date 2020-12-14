Ефремов попросил не держать на него зла

Актер Михаил Ефремов написал из колонии письмо адвокату Александру Добровинскому, который защищал интересы родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, и попросил не держать на него зла. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении осужденный артист признал, что на слушания в Пресненском суде Москвы он позволял себе несправедливые высказывания в адрес Добровинского и его коллег.

«Я взрослый и сознательный человек и никоем образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — написал Ефремов.

Он принес Добровинскому «свои искренние извинения» и выразил надежду на его понимание и доброту. Письмо датировано 9 декабря.

В настоящее время Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии. Оттуда он написал письмо сыну Захарова, в котором просил проявить милосердие и простить его. «После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души», — пишет Ефремов.

Актер сомневается, что сможет вернуться к своей профессии. «Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался осужденный.

Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.