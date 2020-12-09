Михаил Ефремов попросил о милосердии сына погибшего в ДТП Захарова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии, отправил письмо сыну погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова. Письмо опубликовал Telegram-канал Mash.

В нем актер попросил сына Захарова проявить милосердие и простить его. «После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души», — пишет Ефремов.

Актер сомневается, что сможет вернуться к своей профессии. «Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался осужденный.

Александр Добровинский, адвокат сына Захарова, заявил, что не может оценить письмо однозначно. Юрист сомневается, что Ефремову следовало «жаловаться о переживаниях парню, которого ты лишил отца».

Ранее сообщалось, что адвокат Ефремова попросит суд пересмотреть дело о смертельном ДТП. Из документа следует, что защитник ставит вопрос об исключении допроса эксперта о том, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший. По его мнению, на этот вопрос может ответить экспертиза, а суд подменил ее мнением допрошенного специалиста.

Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.