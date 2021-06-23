Адвокат высказался о психическом расстройстве актера Ефремова

Адвокат Роман Филиппов, защищающий осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, высказался о психическом расстройстве артиста. Защитник заявил изданию «Подъем», что у его клиента нет никаких отклонений.

По его словам, информация о расстройстве у артиста не соответствует действительности, «кто-то мутит воду», распространяя этот фейк.

Ефремов чувствует себя хорошо, на условия содержания в колонии не жалуется, работает и вставляет замочки-молнии.

Ранее в среду, 23 июня, сообщалось, что артист попросил суд смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. Об этом он указал в кассационной жалобе на приговор.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.