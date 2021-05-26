Адвокаты Ефремова попросили суд отменить решение о смягчении ему приговора

Адвокаты актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, подали кассационную жалобу на приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Защитники артиста просят Мосгорсуд отменить апелляционное определение от 22 октября 2020 года, когда Ефремову смягчили наказание, сократив срок с восьми лет до 7,5. Адвокаты настаивают на новом апелляционном рассмотрении дела.

22 октября Мосгорсуд на полгода сократил срок актеру после того, как он возместил моральный вред потерпевшим — родственникам погибшего. Ефремов перевел им три миллиона рублей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.