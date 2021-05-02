Осужденный на 7,5 лет актер Михаил Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии. С момента заключения прошло почти полгода. По его словам, тюрьма — это не страшно, сообщает издание StarHit.

Артист отметил, что психологическое состояние у него скорее «со знаком плюс», в физическом плане — проявляются те болезни, которые были до заключения. Адвокат Петр Хархорин отметил, что в исправительном учреждении хорошая медсанчасть, врачи внимательно относятся к пациентам, и его подзащитному дают освобождение от работы при малейших симптомах недомогания.

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», — рассказал Ефремов.

Он добавил, что пока ничего не пишет в свободное время, не занимается творчеством. В часы отдыха актер посещает в качестве зрителя различные мероприятия, например, футбольные матчи, ему это доставляет удовольствие. Также заключенные читает «заумные книги», например, писателя Алексея Симонова.

По словам Ефремова, его не беспокоит происходящее в мире, он озабочен только собственным благополучием и делами его семьи. 16 апреля артист впервые увиделся с женой Софьей Кругликовой, свидание прошло «прекрасно».

Осужденный актер с оптимизмом смотрит в будущее и надеется на смягчение приговора. Он считает произошедшее трагедией и обещает справиться в той ситуации, если кассация не поможет ему сократить срок пребывания в колонии. Адвокат Хархорин отметил, что к подаче заявления все готово, он и его подзащитный ожидают окончания майских праздников и полугодового срока в заключении, чтобы получить характеристику.

Ранее стало известно, что Ефремов отказался работать библиотекарем в колонии, потому что хочет общаться с людьми. Защитник артиста объяснил, что Ефремов — человек социума, а в библиотеке он весь день будет один сидеть среди книг, поэтому он пошел работать в швейный цех.