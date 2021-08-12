Зажатая между автомобилем и остановкой москвичка умерла в больнице

Женщина, которую зажало между автомобилем и остановкой при ДТП в Москве, умерла

Женщина, которая оказалась зажатой между автомобилем и автобусной остановкой при аварии, умерла в московской больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что медики боролись за жизнь 60-летней пострадавшей, но травмы оказались слишком серьезными. По данным Telegram-канала Life Shot, москвичке оторвало стопу. Также у нее были диагностированы несколько переломов ног.

Ее 16-летняя внучка на данный момент госпитализирована с множественными переломами.

ДТП произошло 12 августа на юго-западе Москвы. Автомобиль Skoda на скорости врезался в толпу людей, которые находились на автобусной остановке, стоявшей по улице Миклухо-Маклая. В результате аварии женщина оказалась зажатой между обломками автобусной остановки и транспортным средством.