В Роспотребнадзоре раскрыли прогноз по заболеваемости коронавирусом осенью

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл прогноз по заболеваемости коронавирусом осенью. Его слова передает РИА Новости.

Специалисты надеются, что осенняя заболеваемость COVID-19 в этом году будет не такой высокой, как в прошлом, сказал Горелов. «Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — добавил он.

Эксперт напомнил, что масочный режим в России все еще в силе. Он также указал на то, что для стран в Азии это стало нормой после вируса SARS-CoV. Около 40 миллионов человек вакцинировались, еще часть людей переболели, однако этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета.

23 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент никаких решений о введении очередных ограничений или новом локдауне в России из-за ситуации с распространением COVID-19 пока не принималось. О росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России за день до этого заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.