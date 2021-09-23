Онищенко объяснил рост случаев коронавируса в России

Рост числа заражений коронавирусом в России — естественный процесс, так как осенью начинается подъем заболеваемости. Так ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» объяснил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«Рост естественный и прогнозируемый, учитывая, что каждый сентябрь у нас идет подъем заболеваемости. В данном случае, поскольку коронавирус является респираторной инфекцией, это естественный рост», — сказал он.

По словам Онищенко, улучшить ситуацию поможет вакцинация населения. «Неплохо поработали летом, когда было принято решение привить обязательный контингент — социальную сферу и так далее. Но этого оказалось пока мало», — добавил депутат.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо заниматься вакцинацией детей, а также тех, кто сделал прививку от гриппа или переболел им.

За последние сутки в России впервые с 15 августа выявили более 21 тысячи заражений коронавирусом — 21 438. В Москве зарегистрировали более 3 тысяч заражений — 3445. За сутки скончались 820 пациентов с COVID-19, выздоровели — 16 567.