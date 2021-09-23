Российский иммунолог объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19

Вирус постоянно мутирует, поэтому сейчас все больше болеют молодые люди и подростки. Для того, чтобы остановить пандемию, необходимо привить как можно больше человек, в том числе детей. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, его слова приводит радио «Говорит Москва».

«Теперь молодые люди начали болеть, сократился инкубационный период. Начали болеть дети, у них есть носительство. Вирус сопротивляется и перешел в те группы, которые были раньше не подвержены. Нужно их тоже вакцинировать», — объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19 Жемчугов.

Также он высказал мнение, что промедление в вопросе иммунизации может повлечь процесс приспособления вируса, и тогда ученым придется создавать новые вакцины.

«Сейчас защитная сила тех вакцин, которые сделаны на основе первого уханьского штамма, по отношению к «дельте» действует слабее на 30 процентов», — констатировал иммунолог.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что вакцина для подростков будет отличаться от препарата для взрослых дозировкой. Препарат предназначен для детей с 12 до 17 лет, подчеркнул иммунолог. По его мнению, пока рано подводить итоги об эффективности вакцины.

Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Документы должны пройти экспертизу по установленной законом процедуре.