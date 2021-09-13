Назван способ отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при первых симптомах недомогания не существует отличий между коронавирусом, гриппом и простудой. Медик назвал способ, как не перепутать эти заболевания, сообщает URA.RU.

Врач рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ начинаются одинаково. При наличии температуры и головной боли он посоветовал сдать сразу два анализа: тесты на наличие коронавируса и гриппа. Иммунолог добавил, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции лечатся похожими препаратами.

«Лечение общее. Аспирин, анальгин, найз, пенталгин — все что угодно, чтобы не было температуры. А на третий день тест. Если это легкий вирус, то заболевание просто прекратится на третий день», — рассказал Жемчугов.

Пациенты с признаками ОРВИ подозреваются в заражении коронавирусом, отметила инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. Однако если человек перенес COVID-19 или прошел вакцинацию от него, то вероятность повторного заболевания ниже, чем у лиц с антителами.

«Легкие формы новой коронавирусной инфекции ничем не отличаются от обычного ОРВИ. Но для кого-то это легко, а для кого критично», — заключила Чаленко.

Ранее в Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса. В ведомстве полагают, что COVID-19 станет менее активным и займет устойчивое место среди других возбудителей ОРВИ.