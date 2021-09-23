Названы сроки начала массового выпуска препарата от COVID-19 «КовиВак»

Производство вакцины от коронавируса «КовиВак» может начаться к концу осени

Массовое производство российского препарата от COVID-19 «КовиВак» может начаться к концу этой осени. Об этом сообщили в российской биофармацевтической компании «Нанолек», пишет ТАСС.

«И с этого же момента мы со своей стороны надеемся быть готовы начать массовое производство. Однако полностью внутренний спрос на эту вакцину сможем удовлетворить в 2022 году», — отметили в пресс-службе компании.

Ранее в центре имени Чумакова рассказали, что модернизация производства российской вакцины от коронавируса «КовиВак» успешно завершена в запланированные сроки. Препарат начали производить на новом оборудовании. Это позволит увеличить мощности производства вакцины в два-два с половиной раза, уточнил директор центра Айдар Ишмухаметов.

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Ее зарегистрировали 20 февраля 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.