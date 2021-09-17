В России начали исследовать одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19

Мурашко: начались исследования одновременного ввода вакцин от гриппа и коронавируса

В России начались доклинические исследования возможности начать одновременный ввод вакцин от гриппа и COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова передает ТАСС.

Сейчас испытания проводятся на животных. «По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам», — рассказал Мурашко.

Ранее министр здравоохранения рассказал о количестве привитых россиян. По его данным, в стране 41 миллион человек сделали прививку двумя компонентами вакцины от коронавируса.

В России за минувшие сутки впервые с 22 августа выявили почти 20 тысяч случаев коронавируса.