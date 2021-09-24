Гинцбург оценил влияние еще одной пандемии на человечество

Пандемия коронавируса показала, что второй раз такое испытание человечество может не выдержать. Такую оценку влияния еще одной пандемии дал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит ТАСС.
«Я не буду оракулом и не буду предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать», — заявил ученый.
Также Гинцбург призвал сделать серьезные выводы, «как научные, так и организационные».
Ранее Александр Гинцбург рассказал, что признание «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) может затянуться. Он связал проблему признания российского препарата в мире с конкуренцией на рынке вакцин.