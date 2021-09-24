Роспотребнадзор констатировал уникальную ситуацию по гриппу в России

В России наблюдается уникальная ситуация с сезонным гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По словам Поповой, первые случаи заражения выявили еще в конце июля.

«Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришел. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля», — констатировала глава Роспотребнадзора.

Она также отметила, что групповые случае заболеваемости фиксировались в России в августе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нет необходимости ужесточения коронавирусных ограничений или введения локдауна из-за COVID-19.