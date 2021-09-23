В российском регионе решили ввести QR-коды

Власти Пермского края решили ввести систему QR-кодов для посещения мероприятий, спортивных соревнований, учреждений культуры и заведений общественного питания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 23 сентября, на сайте администрации губернатора и правительства российского региона.

В нем указано, что такие ограничения предложил ввести оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать введения кардинальных мер.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что введение QR-кодов может решить сразу несколько проблем. В частности, мера сократит число контактов зараженных со здоровыми, побудит учреждения прививать сотрудников и стимулирует не вакцинированных граждан сделать прививку.

Власти планируют обсудить введение таких мер на ближайшем заседании оперативного штаба.

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