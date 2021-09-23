В российских школах учеников начали отправлять на дистанционное обучение

В некоторых регионах России школьников начали частично отправлять на удаленку. Об этом сообщают «Известия».

Так, с 22 сентября на дистанционное обучение перевели школьников из Оренбурга. Исключение составляют младшие классы и выпускники.

Как заявил заслуженный врач России Михаил Каган, такое решение может быть связано с осенним подъемом заболеваемости COVID-19. «Как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, во многом зависит от нашего поведения, от того, как быстро мы будем вакцинироваться, насколько массово будем носить маски», — сказал он.

Позднее такое же решение приняли власти города Бузулук, пишет RIA56. Перевод на дистанционку начнется с 23 сентября, меры коснутся учащихся с 5 по 10 класс, а также учреждений дополнительного образования и спортивных школ.

В ряде регионов перевод учащихся на удаленку связан не только с коронавирусом, но и с ОРВИ — из-за роста заболеваемости в Воронежской области на дистанционное обучение отправили учеников пяти школ и 118 классов, сообщает «Интерфакс».