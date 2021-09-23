Рособрнадзор оценил последствия полного отказа от ЕГЭ

Рособрнадзор: отказ от ЕГЭ не оправдан, он снизит качество образования

Рособрнадзор заявил, что считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Эта мера может повлечь за собой негативные последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Последствия отказа от ЕГЭ

По мнению Рособрнадзора, полный отказ от Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ не оправдан. В ведомстве оценили последствия такой меры: эксперты считают, что она снизит качество образования. На федеральном уровне уже разработали и внедрили единые механизмы обучения, которые способствуют успешному обучению детей.

В ведомстве также напомнили, что ЕГЭ является не только формой ГИА, но и вступительным испытанием при поступлении в вузы. Экзамен доказал свою востребованность как эффективный инструмент отбора абитуриентов.

Единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению Рособрнадзор Фото: Официальный сайт Рособрнадзора

Введение новых обязательных ЕГЭ

В Рособрнадзоре также ответили на вопрос о появлении новых обязательных ЕГЭ. В ведомстве подчеркнули, что каждый год специалистам поступает множество предложений о введении новых предметов как необходимых при проведении ГИА. Однако в ближайшее время Рособрнадзор не рассматривает организацию обязательных ЕГЭ по литературе и другим дисциплинам.

2 обязательных ЕГЭ для одиннадцатиклассников по русскому языку и математике

Ведомство напомнило, что сейчас для проверки общих речевых компетенций обучающихся, выявления уровня их речевой культуры и оценки умения выпускников рассуждать на предложенную тему, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение. Этот формат экзамена уже требует построения аргументации с обязательной опорой на литературный материал.

Вопрос увеличения числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должен рассматриваться в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства Рособрнадзор Фото: Официальный сайт Рособрнадзора

Формат ЕГЭ в 2022 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что ЕГЭ в 2022 году состоится в допандемийном формате, если в России не зафиксируют всплески заболеваемости коронавирусом. По его мнению, необходимо проанализировать ситуацию с COVID-19, которая сложится в стране осенью.

Музаев напомнил, что в предыдущем учебном году ведомство определяло формат ЕГЭ, опираясь на эпидемиологическую ситуацию. Руководитель Рособрандзора считает, что COVID-19 не повлиял на итоговые экзамены для выпускников, поскольку «последние два месяца выпускник оставался дома и готовился к тем предметам, которые он выбрал».

Дальнейшие перспективы

Начиная с 2022 года Рособрнадзор планирует изменить модели ЕГЭ по всем предметам. Ведомство решилось на обновление экзамена, поскольку в ближайшее время из школ станут выпускаться дети, которые учились современным стандартам с первого класса.

Формат ЕГЭ будут менять с 2022 по 2024 год. Осенью на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» обещали опубликовать документы, которые установят содержание и структуру КИМ ЕГЭ 2022 года. Эти нормативы позволят школам сформировать нужные навыки и умения у обучающихся на уровне среднего общего образования в соответствии с предметными требованиями, включенными во ФГОС среднего общего образования.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что время ЕГЭ по истории и обществознанию сократят с 235 до 180 минут. Изменения внесли и в проекты экзаменационных материалов по другим предметам.

