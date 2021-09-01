Описан первый день сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки в МГУ

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Алисы Тепляковой рассказал, как прошел ее первый день в МГУ

Отец сдавшей в восемь лет ЕГЭ Алисы Тепляковой описал первый день россиянки в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ). Об этом сообщает МК.

1 сентября вместе с девочкой на День первокурсника в ВУЗ пришла вся ее семья, в том числе трехмесячный брат. По словам Евгения Теплякова, на официальной церемонии с ректором они с дочерью не присутствовали, но «хорошо провели время с детьми» на разных проводимых мероприятиях. В частности, участвовали в квестах, где нужно было отвечать на вопросы про МГУ.

Он отметил, что Алисе все было интересно, она «даже выиграла браслет и наклейку» и осталась довольна.

На вопрос, волновался ли ребенок перед сегодняшним торжественным мероприятием, Евгений ответил: «Для нее это просто день. Чем он отличается от любого другого?»

Ранее 1 сентября стало известно, что девятилетней Алисе Тепляковой, которая поступила на психологический факультет МГУ, выдали студенческий билет. Она будет учиться на коммерческой основе. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин призвал перевести ее на бюджет.

Ребенок намерен окончить университет за два года.