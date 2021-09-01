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Поступившей в девять лет в МГУ россиянке вручили студенческий билет

Поступившей в девять лет в МГУ Тепляковой вручили студенческий билет отдельно от всех
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Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

Девятилетней россиянке Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила на психологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вручили студенческий билет отдельно от всех. Об этом сообщает телеканал «Россия-Культура».

Теплякову и ее отца пригласили на факультет за несколько дней до 1 сентября. Только в аудитории оказалось, что их позвали для вручения студенческих билетов отдельно от всех остальных первокурсников.

«Первая неделя у нас, я так понимаю, в основном дистанционное обучение, не только у нас, а в принципе у всех, в связи с эпидемиологической обстановкой. Семинарские занятия будут проходить в общей группе, лекционные занятия, скорее всего, тоже, те, которые не на дистанте», — рассказал отец девочки Евгений.

По словам родителей, учиться на психолога девочка готова. Они отметили, что девятилетний ребенок помогает своим братьям и сестрам.

«Я брала Тесея-малыша, которому тогда было меньше месяца, и чуть-чуть помогала ему ходить. Он действительно совершал движения ногой, похожие на шаг», — рассказала Теплякова.

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что девятилетняя россиянка зачислена на психологический факультет МГУ. На бюджет она не прошла — за вступительный экзамен девочка набрала 48 баллов. Ребенок намерен окончить университет за два года. Если это произойдет, то на момент окончания вуза Тепляковой будет не больше 11 лет.

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