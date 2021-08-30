Заслуженный учитель усомнился в успехах сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Успехи восьмилетней Алисы Тепляковой, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и поступила на психологический факультет в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, могут вызывать сомнения, считает заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров. Такое мнение он выразил в разговоре с «Лентой.ру».

Он рассказал, что журналисты одного из телеканалов хотели сделать материал о восьмилетней россиянке и взяли у него комментарий. Однако, по его словам, девочка не смогла ответить на тривиальные вопросы корреспондентов и сюжет решили не выпускать. Снегуров считает, что этот факт говорит о диссонансе и нарушении в развитии ребенка.

«Знаете, как тесто замешивают, потом берут кусочек теста и тянут вверх. Мы можем вытянуть его достаточно высоко. Представим, что мы вытянули один показатель из общей палитры развития ребенка. В данном случае сегмент ее интеллектуальной составляющей. А социализация и психологическое развитие, оставшиеся в этом тазике, соответствуют возрасту», — пояснил Снегуров.

Он считает, что родители могли натаскать девочку на сдачу ЕГЭ. При этом педагог не отрицает, что у ребенка есть высокие интеллектуальные возможности, но отмечает, что некоторые предметы, такие как литература или история, разрабатываются с расчетом на постепенное взросление детей.

По словам педагога-психолога, Теплякова в ее возрасте имеет потребность играть, а родители заменяют игру учебой. Психика ребенка не настроена на это, хотя со стороны может казаться, что ребенок чувствует себя комфортно.

«А потом выявится большой диссонанс, который обнаружится внезапно. Допустим, ребенок вдруг чего-то не захочет, например, находится среди этих людей. Вдруг он может заявить своим родителям, что вы меня измучили и достали. Этого не стоит исключать», — заявил Снегуров.

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что Алиса Теплякова зачислена на психологический факультет МГУ. На бюджетное отделение она не прошла — за вступительный экзамен девочка получила 48 баллов. Восьмилетняя россиянка намерена окончить университет за два года. Если это произойдет, то на момент окончания вуза Тепляковой будет не больше 11 лет.

