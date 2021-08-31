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Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки раскрыл формат ее обучения в МГУ

Отец поступившей в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой решил сопровождать дочь на парах
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Кадр: РБК / YouTube

Евгений Тепляков, отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), собирается первое время сопровождать ее во время обучения. Об этом он рассказал изданию «Ведомости. Город».

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«В самом начале она будет посещать пары с сопровождением. Сопровождением буду я, а дальше посмотрим. Какая-то адаптация нагрузки к ее возрасту все равно будет. Естественно, если вспомнить студенческие тусовки, посиделки, то это все мимо, потому что Алисе девять лет», — рассказал о формате обучения дочери Тепляков.

Также отец девочки отметил, что Алиса с нетерпением ждет начала учебного года. Однако юная студентка недовольна тем, что пары «нельзя поставить на паузу или перемотать», как это происходило при домашнем обучении.

Тепляков не исключает, что в будущем успех своей старшей сестры повторит семилетний Хеймдалль, который уже получил аттестат за девятый класс.

Алиса Теплякова из Москвы сдала ЕГЭ и поступила на платное отделение психфака МГУ. Мать девочки сообщила, что стоимость обучения составит 391 050 рублей в год. Позднее в Госдуме призвали перевести ее на бюджет.

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