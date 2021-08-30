Названы пять направлений для являющегося допуском к ЕГЭ сочинения

В Минпросвещения объявили пять направлений для сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил пять направлений для сочинения, которое учащиеся выпускных классов будут писать в декабре. Его слова приводит РИА Новости.

Так, 11-классников ожидают направления: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Он напомнил, что сочинение является допуском к участию в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). По словам Кравцова, это «возрождение хорошей традиции, которая была в советское время».

Ранее эксперт в области образования Ирина Абанкина заявила, что во время совершенствования единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в России из него исчезнут тесты, а вместо этого появятся другие задания. У выпускников будут проверять связанность, логичность и убедительность текста. Кроме того, изменения коснутся и ЕГЭ по литературе. По ее словам, в материал добавлены поэзия второй половины XIX и второй половины XX веков, русская литература XXI века, а также включена зарубежная литература.