Российский педагог перечислила изменения в ЕГЭ в 2022 году

Во время совершенствования единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в России из него исчезнут тесты, рассказала экономист, эксперт в области образования Ирина Абанкина, пишут «Известия».

По ее словам, вместо этого вводятся другие задания. У выпускников будут проверять связанность, логичность и убедительность текста. Изменения коснуться и ЕГЭ по литературе. В материал добавлены поэзия второй половины XIX и второй половины XX веков, русская литература XXI века, а также включена зарубежная литература, перечислила педагог.

Она отметила, что во время проверки знаний по английскому языку школьников ждет «некоторый уход от синтаксиса», упор сделают на практику. Из программы экзамена по математике уберут задания, где нужно выбрать ответ, поставив галочку. «Задачи будут связаны, например, с кредитами и может быть, с покупками. То есть с тем, с чем человек сталкивается в жизни», — отметила ученый. Она добавила, что ЕГЭ поменяется основательно: задачи надо будет решать, а результат обосновывать, делать выводы. По ее словам, все сделано для того, чтобы по выходу из школы дети умели применять свои знания на практике.

«Самое важное изменение в ЕГЭ — уменьшение количества заданий с конечным списком ответов. То есть — тестов, правильные ответы в которых можно угадать» , — отметил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов. Он пообещал, что во время экзаменов школьникам придется отвечать на вопросы, которые требуют развернутых ответов.

Ранее Рособрнадзор распорядился, чтобы почти по всем предметам ЕГЭ внесли изменения. До 1 сентября должны появиться предварительные версии новых вариантов ЕГЭ на 2022 год.