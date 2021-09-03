В Минобрнауки объяснили причину «непоступления» стобалльников в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что причина «непоступления» абитуриентов, набравших высокие баллы на едином государственном экзамене, а также победителей и призеров олимпиад связана с их заинтересованностью лишь в нескольких ведущих университетах страны. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, это никак не связано с заданиями на ЕГЭ — такие абитуриенты в основном проявляют интерес к определенным специальностям и направлениям из-за стремления получить престижный диплом «топовых» вузов.

Фальков отметил, что такая ситуация повторяется уже на протяжении нескольких лет из-за того, что хорошее образование сконцентрировано в небольшом количестве университетов.

Бороться с такой тенденцией он предложил путем создания в стране 50-70 вузов с достойным образованием мирового класса, а также ужесточения правил отбора олимпиадников.

Ранее Сбербанк подсчитал, какую сумму с среднем тратят российские семьи на разностороннее образование одного ребенка от детского сада до окончания университета. По данным экспертов, средним показателем стала отметка в 1,8 миллиона рублей. В Москве она достигла 2,1 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1,9 миллиона. При этом ниже миллиона сумма не опустилась ни в одном российском городе.